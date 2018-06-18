Ученые: на планете могут вновь появиться динозавры

Ученые заявили, что динозавры вновь появятся на Земле. Об этом специалисты сообщили после того, как нашли в куске янтаря древнего комара с остатками крови неустановленного доисторического существа.

Исследователи полагают, что примерно 45 миллионов лет назад комар перед попаданием в ловушку укусил динозавра. Консервация в смоле позволила ученым провести ряд манипуляций с каплями крови, в ходе которых в них обнаружились порфирины гемоглобина, передает "Свободная пресса". Не исключено, что дальнейшая работа даст возможность возродить один из видов доисторических животных.

Теперь специалисты планируют продолжить поиски древних насекомых, которые долгие годы были надежно "законсервированы", вследствие чего сохранили сведения о ДНК динозавров, сообщает Vladtime.ru.