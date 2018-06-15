За пять лет в Антарктиде растаяло более триллиона тонн льда

С 2012 по 2017 год в Антарктиде растаяло более триллиона тонн льда. Об этом в минувший четверг, 14 июня, сообщила международная группа ученых, изучавших состояние ледников на данном континенте.

В течение вышеуказанного периода территория Антарктиды ежегодно теряла по 219 миллиардов тонн льда. Кроме того, как сообщило накануне Европейское космическое агентство (ESA), уровень моря при этом повышался на 0,6 миллиметра каждый год.

Специалисты бьют тревогу, поскольку ежегодные потери льда только в западных областях Антарктиды увеличились с 53 миллиардов тонн в 90-е годы прошлого века до 159 миллиардов тонн в настоящее время.