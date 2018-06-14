В Шатуре нашли исчезающее лекарственное растение

Очень редкое лекарственное растение совершенно случайно нашли в подмосковной Шатуре. Это краснокнижная толокнянка, «медвежье ушко» - лекарственное растение первой категории редкости, находящееся под угрозой исчезновения.

Несколько куртин толокнянки нашли специалисты, обследовавшие ненарушенные лесные массивы на песчаных дюнах. В последний раз толокнянка была отмечена в 1992 году, после этого достоверных фактов о ее произрастании не было. Скорее всего, растение уничтожили при сборе люди. «Медвежье ушко» издавна славится своими лечебными свойствами - это мощный природный диуретик, сообщает сайт Подмосковье сегодня мнение эксперта.

Отметим, что экологи будут отслеживать ситуацию с толокнянкой, чтобы не допустить ее повторного исчезновения.