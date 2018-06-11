Специалисты в области нейробиологии из Рурского университета провели ряд исследований и сделали поразительный вывод. Оказалось, что сильная депрессия способна частично "стирать" память человека.

Ученые при помощи компьютерного моделирования смогли увидеть, что во время депрессии в мозге образуется значительно меньше нейронов и клеток. Как сообщает телеканал "360", во время этого заболевания люди труднее запоминают и вспоминают различные вещи.

Причем, чем дольше человек находится в депрессивном состоянии, тем больше страдает его память. Иногда люди не могут припомнить даже важные моменты из прошлого.