Клонирование: создать копию живого человека невозможно

"Человеческий организм – это конгломерат клеток в количестве 10 в 14-й степени. Все эти клетки генетически различны, одинаковых нет. И разумеется, клетка человека всегда отличается от подобной клетки другого человека", - говорит Евгений СВЕРДЛОВ – доктор химических наук, академик РАН, руководитель Лаборатории структуры и функций генов человека при Институте биоорганической химии.



"Допустим, мы захотим клонировать Владимира Ильича Ленина. Возьмём его клетку и будем двигать её по пути эмбрионального развития. Она разделится на две клетки, которые будут отличаться и друг от друга, и от клетки Ильича. То есть уже на этом, самом первом, этапе деления мы получим клетки, не являющиеся копией Ленина. Далее, чтобы они приумножились до количества 10 в 14-й степени, потребуется огромное множество делений, и получившиеся клетки опять же будут отличаться и друг от друга, и от Ильича. Словом, создать копию живого организма невозможно. Технологии клонирования достигли большой высоты, но дело тут не в технологиях, а в том, что это фундаментальный закон природы, запрет природы. Клон Эйнштейна может оказаться идиотом, а клон Гитлера – Джорджем Вашингтоном", - считает академик.



Кого же мы получим при клонировании? Евгений Свердлов говорит о высокой вероятности патологических отклонений. Здоровый, полноценный клон – это скорее исключение, чем правило. Клон получится настолько другим, что близкие могут возненавидеть его.



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