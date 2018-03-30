Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
30 марта 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
За последние сто лет пустыня Сахара расширила свои границы на миллион квадратных километров. Прирост общей площади песков составил 10% и продолжает расти.
В последнее время границы Сахары сильно сдвинулись к югу. И сильней всего от этого пострадал бассейн озера Чад. По всему региону центральной Африки заметно снизился уровень осадков, и вода в огромном бассейне стала высыхать. Об этом заявил климатолог Сумант Нигам из университета Мериленда, США.
Климатологи отмечают, что всего 10 000 лет назад Сахара представляла собой зеленую равнину с кустарниковыми растениями. Однако из-за сдвига муссонных ветров в результате глобального потепления Сахара может исчезнуть как пустыня. К концу века она может превратиться в саванну.
Но пока что сформированная учеными детальная климатическая модель показывает, что Сахара продолжает захват территорий и на юге, и на севере. Экспансию песков ученые связывают с так называемой Атлантической многодекадной осцилляцией – колебаниями температур вод Атлантики.
Сейчас температура Атлантического океана выше среднестатистических значений, и прирост песков замедлился. Но при понижении температуры темпы экспансии могут усилиться. Это создаст массу проблем с питьевой водой в странах северной и центральной Африки, передает РИА Новости.
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