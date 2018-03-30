Ученые из Новосибирска создали принципиально новый насос для сердца

Ученые из Новосибирска создали принципиально новый дисковый насос, который в будущем позволит снизить риск контакта крови с его деталями и продлить срок работы искусственного сердца.

Созданный новосибирскими учеными насос имеет принципиальное отличие от тех, которые в настоящее время используются в трансплантологии. «В новом насосе используется дисковый ротор вместо лопастного. Перекачка крови происходит при вращении пакета дисков за счет трения жидкости. Этот принцип работы помогает сберечь кровь в организме человека – эритроциты крови не контактируют с дисками насоса», - рассказал руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий Национального медицинского исследовательского центра Александр Чернявский.

Новый дисковый насос способен перекачивать 5-6 литров крови за 2 000 – 2 500 оборотов. В настоящее время он проходит стендовые испытания и техническую доработку. Ученые стараются снизить нагрев деталей и энергопотребление насоса. Использование принципиально нового технического решения должно увеличить срок службы искусственного сердца. После завершения стендовых испытаний ученые начнут эксперименты с новым искусственным сердцем на животных, сообщает ТАСС.