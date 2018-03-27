Российские ученые обучили ИИ предсказывать смерть

Российские ученые из МФТИ создали систему искусственного интеллекта, которая предсказывает вероятность смерти человека. Узнать о том, что вы больны чем-то серьезным, можно будет не выходя из дома.

При помощи медицинских исследований уникальная программа на базе искусственного интеллекта выявляет риск развития заболеваний и определяет приблизительный срок жизни человека. При этом не требуются анализы. Достаточно записанных фитнес-трекером данных о движениях человека, рассказали специалисты.

Сейчас искусственный интеллект применяется для анализа кардиограмм, определения биологического возраста, диагностики заболеваний и многих других медицинских данных. Российские ученые использовали эти возможности для создания удобного инструмента для мониторинга состояния здоровья человека и для определения рисков еще до их наступления.

Эксперты уверены, что такая разработка поможет не только обычным людям, но и врачам, и страховым компаниям. Исследователи планируют разработать специальное мобильное приложение, которое сможет оценить биологический возраст человека и вероятность преждевременной смерти.

Результаты работы опубликованы 26 марта в журнале Scientific Reports.