Ученые нашли способ вернуть зрение полностью слепым людям
18 марта 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение полностью слепым людям. Согласно последней информации, проблему незрячих людей эксперты планируют в скором времени решить при помощи генной инженерии.
В настоящий момент на планете живут не менее 39 миллионов человек, которые лишены зрения. Российские специалисты собираются запускать в клетки глаза ген, который будет вырабатывать белок, реагирующий на световые лучи, передает издание "Известия".
Чтобы перенести данный ген в организм человека, ученые будут прибегать к помощи особого вируса, который после выполнения ключевой задачи погибнет, а не будет размножаться дальше.
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