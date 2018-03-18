Ученые нашли способ вернуть зрение полностью слепым людям

Ученые нашли революционный способ вернуть зрение полностью слепым людям. Согласно последней информации, проблему незрячих людей эксперты планируют в скором времени решить при помощи генной инженерии.

В настоящий момент на планете живут не менее 39 миллионов человек, которые лишены зрения. Российские специалисты собираются запускать в клетки глаза ген, который будет вырабатывать белок, реагирующий на световые лучи, передает издание "Известия".

Чтобы перенести данный ген в организм человека, ученые будут прибегать к помощи особого вируса, который после выполнения ключевой задачи погибнет, а не будет размножаться дальше.