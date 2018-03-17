NASA показало шторм на Юпитере, окрасивший его в розовые тона
17 марта 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, которая сделана автоматической межпланетной станцией Juno. На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.related_articles]
Когда аппарат делал фото, ему удалось приблизиться к газовому гиганту на расстояние в 12195 километров.
Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет. Изображение было сделано в феврале. За время наблюдений ученые фиксируют изменение цветовых оттенков и размеров шторма.
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