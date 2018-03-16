Ученые: скоро 5 млн людей лишатся домов из-за глобального потепления
16 марта 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые проанализировали вероятные последствия глобального потепления и сделали неутешительные прогнозы. По словам экспертов, кров над головой с недалеком будущем потеряют более 5 млн жителей планеты.
Не исключено, что из-за стремительного роста уровня моря это случится уже к 2100 году, причем серьезных затоплений следует ожидать даже в случае выполнения Парижских соглашений, сообщается в издании Environmental Research Letters.
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