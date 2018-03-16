Ученые: скоро 5 млн людей лишатся домов из-за глобального потепления

Ученые проанализировали вероятные последствия глобального потепления и сделали неутешительные прогнозы. По словам экспертов, кров над головой с недалеком будущем потеряют более 5 млн жителей планеты.

Не исключено, что из-за стремительного роста уровня моря это случится уже к 2100 году, причем серьезных затоплений следует ожидать даже в случае выполнения Парижских соглашений, сообщается в издании Environmental Research Letters.

Если среднегодовые температуры на Земле увеличатся всего на 1,5-2 градуса Цельсия, без домов могут остаться люди, которые проживают на берегах Балтийского моря и восточного побережья США. Кроме того, очень тяжелые условия жизни будут наблюдаться в Японии, Китае и Вьетнаме.