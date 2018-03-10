Пользователям Google maps не дает покоя загадочный «Глаз Сахары»

Пользователей Google Maps заинтересовал необъяснимый и таинственный «Глаз Сахары». Речь идет о самой крупной пустыне в Африке, в которой ученые обнаружили объект кольцевидной формы.

Кое-кто из пользователей соцсетей решил, что это «окаменелый смерч», другие намекают на инопланетное происхождение. Ученые в свою очередь утверждают, что «Глаз Сахары» диаметром почти 50 км в западно-центральной части Мавритании имеет исключительно естественное происхождение. К образованию причудливой кольцевидной формы, с большой долей вероятности, могли привести довольно непростые эрозионные процессы, происходившие на Земле сотни миллионов лет назад. Со временем некоторые слои почвы выступали наружу, при этом ими закрывались другие.