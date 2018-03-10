Пользователям Google maps не дает покоя загадочный «Глаз Сахары»
10 марта 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователей Google Maps заинтересовал необъяснимый и таинственный «Глаз Сахары». Речь идет о самой крупной пустыне в Африке, в которой ученые обнаружили объект кольцевидной формы.
Кое-кто из пользователей соцсетей решил, что это «окаменелый смерч», другие намекают на инопланетное происхождение. Ученые в свою очередь утверждают, что «Глаз Сахары» диаметром почти 50 км в западно-центральной части Мавритании имеет исключительно естественное происхождение. К образованию причудливой кольцевидной формы, с большой долей вероятности, могли привести довольно непростые эрозионные процессы, происходившие на Земле сотни миллионов лет назад. Со временем некоторые слои почвы выступали наружу, при этом ими закрывались другие.
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