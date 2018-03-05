Ученые предупреждают: вода на Земле полностью выкипит

Ученые недавно провели ряд исследований и выяснили, что случится в будущем с водой на нашей планете. Специалисты полагают, что абсолютно вся жидкость на Земле рано или поздно полностью выкипит.

Эксперты считают, что через несколько миллиардов лет Солнце может стать более горячим и большим и в итоге превратится в красного гиганта, передает портал Anonsens.

По мнению ученых, Земля в таких условиях сначала станет пустыней, а затем окажется буквально выжженной дотла. Вода, очевидно, выкипит, вследствие чего на планете не останется ничего живого. Некоторые пессимистично настроенные исследователи и вовсе предполагают, что Солнце в какой-то момент выбросит облако плазмы, которое "убьет" человечество через пару дней.