Ученые предупреждают: вода на Земле полностью выкипит
5 марта 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые недавно провели ряд исследований и выяснили, что случится в будущем с водой на нашей планете. Специалисты полагают, что абсолютно вся жидкость на Земле рано или поздно полностью выкипит.
Эксперты считают, что через несколько миллиардов лет Солнце может стать более горячим и большим и в итоге превратится в красного гиганта, передает портал Anonsens.
По мнению ученых, Земля в таких условиях сначала станет пустыней, а затем окажется буквально выжженной дотла. Вода, очевидно, выкипит, вследствие чего на планете не останется ничего живого. Некоторые пессимистично настроенные исследователи и вовсе предполагают, что Солнце в какой-то момент выбросит облако плазмы, которое "убьет" человечество через пару дней.
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