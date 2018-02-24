Уникальный некрополь с сокровищами древних жрецов нашли в Египте

Археологи нашли в пригороде Каира крупный некрополь с саркофагами и сокровищами Древнего Египта. Об этом говорится в сообщении на портале Министерства по делам древности Египта. Видео, как самый высокий мужчина и самая маленькая женщина встретились в Египте

Раскопки проводились в районе Туна эль-Джабаль, размещенном к югу от Каира. Найденный там некрополь достаточно габаритный, и всего он насчитывает восемь гробниц, где размещается порядка 40 саркофагов. Они находятся на глубине 6-8 метров. Это семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов, предположительно из XXVI-XXVIII династий (VII - V вв. до н. э), возможно, самого начала эпохи Птолемеев (IV в. до н. э), отметили в министерстве. В саркофагах были обнаружены множество драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.

Подчёркивается, что это археологическое открытие стало крупнейшим за последние несколько лет, а работа специалистов в районе находки будет продолжаться в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что на севере Египта, в провинции Кафр эш-Шейх, археологи нашли храм эпохи правления фараонов XXVI династии (685—525 гг. до нашей эры).