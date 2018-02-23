Ученые: телевизор способен вызывать серьезные проблемы с сосудами
23 февраля 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели исследования и выяснили, что частый просмотр телевизора способен ухудшить здоровье человека. Оказалось, что такое времяпрепровождение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Выяснилось, что у любителей посидеть перед голубым экраном увеличивается риск развития венозного тромбоэмболизма. На первой стадии в глубоких венах ног и таза образуется сгусток, который не позволяет крови нормально циркулировать. Вторая стадия примечательна тем, что данный сгусток начинает перемещаться в другие части тела. Если он попадает в органы дыхания, у человека может развиться легочная эмболия.
Эксперты полагают, что это происходит из-за низкой физической активности и крайне мощного влияния на органы зрения и психику при просмотре телепередач, передает Faktom.ru.
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