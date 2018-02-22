Исследователи описали новый вид древних акул

Вид древних акул, ранее неизвестный науке, описали ученые из Санкт-Петербургского государственного и Белорусского национального технического университетов. Животное, обитавшее на Земле примерно 345-350 миллионов лет назад, назвали Tamiobatis elgae.

Результаты исследования опубликованы в Estonian Journal of Earth Sciences. Ученые исследовали снимки зубов в разных ракурсах на микротомографах и сканирующих электронных микроскопах и сравнили их с зубами уже известных науке древних хищниц.

«У этих акул очень необычные зубы. Вообще, представители Tamiobatis были не очень активными хищниками и ели достаточно мелкую пищу: молодых особей других рыб, нетвердых ракообразных и моллюсков», — говорит один из авторов работы Александр Иванов, доцент СПбГУ, кандидат геолого-минералогических наук.

Новый описанный вид относится к хрящевым рыбам. Ранее ученые неоднократно находили их останки в южной части Белоруссии: отдельные зубы, чешуйки и маленькие фрагменты хрящей.