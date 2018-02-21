Дефектный ген вызывает непереносимость алкоголя

Исследователи Пенсильванского университета (США) пришли к выводу о существовании гена, вызывающего непереносимость алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале The Independent.

Авторы научного эксперимента исследовали ДНК 2500 человек, жителей разных континентов и популяций. У представителей 5 популяций из 20 исследованных обнаружился дефект в группе генов, кодирующих фермент, который ускоряет окисление спиртов в организме. У людей с таким «дефектом» этанол разрушается менее эффективно, оказывая сильное токсическое воздействие на организм, в итоге приводя к возникновению непереносимости алкоголя.

Ученые пришли к выводу, что данная мутация участвует в положительном отборе, то есть закрепляется в ДНК и передается следующим поколениям, сообщает Life.ru