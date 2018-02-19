В США ученые скрестили человека с овцой

Специалисты Калифорнийского университета впервые сумели вырастить эмбрион овцы, содержащий клетки человека. Результаты эксперимента они представили на прошедшей в Остине конференции Американского научного общества.

Ученые смогли имплантировать клетки человека в зародыши овцы, которые успешно развивались в течение четырех недель. Биологи отмечают, что 21 дня было достаточно для понимания того, что они смогли бы развиться в полноценный живой организм. После эксперимент прекратили по этическим причинам, передает The Guardian.

В эмбрионе, который развивался 27 дней, на одну клетку человека приходилось порядка 10 тысяч клеток животного. Таким образом, химера была на порядок ближе к человеку, чем созданный ранее гибрид человека и свиньи, в котором клетки находились в соотношении 1:100 000.

По мнению экспертов, такое достижение в будущем позволит выращивать человеческие органы прямо в организме животного, что поможет спасти многие жизни. Кроме того, это позволит испытывать на выращенных органах новые лекарственные аппараты.