Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

Отдельные случаи выявлены в Краснодарском крае на сортах земляники Ароса, Полка, Зенга-Зенгана, Клери и других, завезенных из Польши, Италии, Израиля, Испании, Португалии, передает «Подмосковье сегодня». В течение двух-трех дней пораженный антракнозом плод полностью становиться черным, его листья буреют и сморщиваются. Опасность заключается в том, что внешне здоровый на самом деле является зараженным и быстро распространяет антракноз.