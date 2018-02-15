Существует ли сыворотка правды, которая развязывает языки?

Для русского мужика выпить сто грамм после баньки – святое дело. Этот рецепт веками проверен. Эта «сыворотка правды» очень способствует откровенной беседе. Известная фраза In Vino Veritas – «Истина в вине» приписывается историками римскому естествоиспытателю Плинию Старшему. Слова, предположительно сказанные им ещё в I веке, на своём печальном опыте подтверждают уже более двух тысяч лет многие пьяницы. Как часто, протрезвев, они проклинают свою излишнюю словоохотливость. Алкоголь – это аналог самой примитивной «сыворотки правды»,



Оказывается, «сыворотка правды» – это понятие условное. Ведь, строго говоря, сывороткой называется продукт, который остаётся после сворачивания и процеживания молока. А под шпионской «сывороткой правды» понимается ряд психоактивных веществ, способных развязать язык тому, от кого нужно получить скрываемые данные. Научное название метода – наркоанализ.



К удивлению, лидером в использовании метода наркоанализа специалисты считают индийское Центральное бюро расследований. Оно довольно широко использует психотропные препараты для допроса арестованных. Так, пакистанский террорист Аджмаль Касаб, участвовавший в нападении на Мумбаи в 2010 году, допрашивался, находясь под воздействием барбитуратов.



Но самый большой опыт в применении «сыворотки правды» имеет ЦРУ. Американцы разработали проект CHATTER («Болтун»), в ходе которого изучалось применение психотропных веществ во время допроса. В качестве таких веществ исследовались анабазин, мескалин и скополамин. Позже проект CHATTER сменился проектом ARTICHOKE («Артишок»). Разрабатывая этот проект, спецы ЦРУ исследовали применение гипноза, наркотиков, других средств при допросах. Со временем проект ARTICHOKE перерос в проект MKULTRA («МК-Ультра») – пожалуй, самый известный из проектов ЦРУ, касавшийся испытаний действия психотропных веществ на людях. Параллельно с проектом MKULTRA в ЦРУ действовал и проект MKDELTA, главным образом изучавший воздействие ЛСД на человека.



А.И. Колпакиди и Д.П. Прохоров в книге «КГБ. Спецоперации советской разведки» пишут, что в сталинскую эпоху при советских спецслужбах действовала засекреченная лаборатория по изучению воздействия отравляющих и психотропных веществ на мозг и организм человека. В том числе там разрабатывались и препараты, предназначенные для специальных допросов. Ветеран советской внешней разведки Михаил Любимов тоже рассказывал, как в начале 1960-х по его просьбе в Великобританию, где он тогда находился в командировке, доставили «болтунчик»: это было неофициальное название «сыворотки правды». Архивные материалы КГБ свидетельствуют о том, что в 1983 году при расследовании диверсии на Вильнюсском станкостроительном заводе «Жальгирис» использовали спецпрепараты СП-26, СП-36 и СП-108. Причём в справке указывалось, что препараты подмешивали в напитки, которые предлагались людям в ходе бесед с сотрудниками КГБ. В 2004 году бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин поведал о том, как в КГБ перед допросами чужим агентам давали препарат СП-117, не имеющий вкуса, цвета и запаха. В свою очередь бывший офицер ПГУ КГБ Александр Кузьминов в книге «Биологический шпионаж» писал, что СП-117 эффективно применяли, проверяя и своих агентов на лояльность.



Но, как говорят эксперты, подобные спецпрепараты используются нечасто, так как они очень дорогостоящие. И для их применения требуется особое разрешение «на высшем уровне». К тому же показания, данные под воздействием «химии» без согласия «объекта», по закону не принимаются судом как официальные доказательства вины.



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