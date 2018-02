Обнародован сценарий климатической катастрофы на Земле в конце текущего столетия

Землю в конце текущего века ожидает глобальный потоп, заявили ученые из Соединенных Штатов. По мнению их российских коллег, дела обстоят еще хуже – жителям планеты грозят не только наводнения, но и разрушительные землетрясения.

Издание Proceedings of the National Academy of Sciences, являющееся официальным органом Национальной академии наук США, недавно опубликовало исследование климатологов из Колорадского университета. Специалисты сообщили о том, что уровень Мирового океана продолжает неуклонно повышаться.









Согласно расчетам авторов материала, к 2100 году океанические воды поднимутся на 65 сантиметров по сравнению с началом XXI века. Столь незначительное, на взгляд несведущего человека, повышение приведет к катастрофическим последствиям, предсказали ученые.

Климатологи спрогнозировали глобальный потоп. В частности, под водой должны оказаться побережья Южной Флориды, штата Вашингтон, Бангладеша и Шанхая.









Российский ученый Алексей Карнаухов, прокомментировавший публикацию американских экспертов на радио Sputnik, отметил, что повышение уровня Мирового океана уже не является «страшилкой». По словам Карнаухова, это доказанный наукой факт. Причиной данного процесса стало глобальное потепление, из-за которого происходит интенсивное таяние льдов в Гренландии и Антарктиде.









Специалист высказал мнение, что грядущие наводнения – еще не самое большое зло для человечества. Еще большую опасность представляют мощные землетрясения, количество которых со временем будет увеличиваться.









Алексей Карнаухов объяснил, что из-за роста уровня океана меняется распределение давления на континентальные и океанические литосферные плиты, вследствие чего они приходят в движение. Результатом этого движения станет серия мегаземлетрясений с магнитудой больше 8,5. Точки могут привести к масштабным разрушениям и большому количеству человеческих жертв.

Наконец, еще одно крайне неприятное следствие повышения уровня Мирового океана – изменение картины течений, например, Гольфстрима. Замедление или остановка последнего грозит Европе катастрофическим похолоданием.