Ученые из США заявили, что Солнце скоро потухнет и убьет человечество

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, провели ряд вычислений и сделали неутешительный вывод. По мнению ученых, скоро Солнце начнет затухать, что приведет к катастрофе.

Предполагается, что минимум активности светила будет зафиксирован уже в середине XXI века, вследствие чего на нашей планете наступит глобальное похолодание, сообщает портал "Свободная пресса", ссылаясь на издание The Astrophysical Journal.

Такой вывод эксперты сделали после анализа данных, которые в течение двадцати лет собирал космический телескоп International Ultraviolet Explorer. Устройство измеряло излучение разнообразных звезд, похожих на Солнце, чтобы понять, какие условия приводят к великим минимумам. Выяснилось, что ключевым показателем является замедление формирования солнечных пятен.