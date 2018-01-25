Ученые: даже одна сигарета в день способна привести к инфаркту

Специалисты из Университетского колледжа Лондона недавно сделали поразительное открытие, связанное с курением. Выяснилось, что даже одна сигарета в день способна довести человека до инфаркта.

Ранее считалось, что существенный вред здоровью наносится лишь в том случае, если курильщик употребляет ежедневно более десяти сигарет, однако ученые опровергли эти данные, передает портал N+1.

Британские эксперты сделали такой вывод после проведения анализа целого ряда работ, в которых рассматривается негативное влияние табака на здоровье людей.

Интересно, что у мужчин, которые курили одну сигарету за сутки, риск возникновения инфаркта увеличивался на 48 процентов. А у тех, кто употреблял пять сигарет – на 58 процентов. Показатели среди женщин оказались несколько другими: на 57 процентов был выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при одной сигарете в день и на 76 процентов – при пяти.