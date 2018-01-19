Ученые совершили прорыв: искусственный интеллект может предсказать дату смерти

Эксперты из Стэнфордского университета совершили поразительный прорыв в науке. Согласно последним данным, эксперты смогли "научить" искусственный интеллект предсказывать дату смерти человека.

Искусственный интеллект впервые обошел человека в понимании смысла текста

Уточняется, что ученые разработали этот метод для осуществления необходимого ухода за безнадежно больными пациентами в тяжелом состоянии. Оказалось, что такие люди не всегда успевают получить своевременное и правильное лечение, а также заботу, поскольку зачастую диагноз ставится врачами слишком поздно.

Как сообщает портал vladtime.ru, благодаря алгоритму эксперты предоставляют искусственному интеллекту полный архив, состоящий из медицинских записей больных. Устройство анализирует эти данные и выносит вердикт о вероятной продолжительности жизни того или иного пациента, основываясь на информации о судьбе других людей. Поразительно, но в 96 процентах случаев ИИ смог определить точную дату смерти.

