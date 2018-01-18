Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает падение астероидов

В ходе масштабного исследования планетологи сделали вывод, что наибольшая опасность грозит северу России и Европы, а жители экваториальных стран Африки, Азии и Америки находятся в относительной безопасности.

"Гости из космоса" будут чаще посещать те уголки Земли, которые сейчас "смотрят" на уже известные нам места скопления малых небесных тел, считает Хорхе Сулуага из университета Антьокии в Медельине (Колумбия), передает РИА Новости. Астероиды стремятся к скоплению мелких небесных тел, и по пути некоторые из них не выдерживают притяжения Земли и падают.

Наша планета и другие космические тела, в том числе известные астероидные пояса, находятся в постоянном движении, а потому выводы исследования актуальны лишь на протяжении какого-то ограниченного периода времени.