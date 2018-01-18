Специалисты рассказали, как стиль музыки влияет на мозг
18 января 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Нейробиологи выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя. Исследования показали, например, что реакции джазовых пианистов и тех, кто играет классические произведения, заметно отличаются.
В исследовании задействовали 30 музыкантов. 15 из них исполняли джаз, 15 – классическую музыку. Им демонстрировали видео, на котором была запечатлена рука музыканта, который исполнял музыкальные отрывки разной длины. Пианисты должны были повторить эти движения на клавиатуре. В это время ученые с помощью электроэнцефалографии измеряли активность их мозга.
Выяснилось, что приверженцы классики являются мастерами интерпретации заданного произведения, уделяя массу внимания таким моментам как расстановка пальцев и техника игры. То есть больше концентрируются на технике исполнения. Джазовые пианисты лучше сосредотачиваются на выборе клавиш, у них оказался гибкий, быстро приспособляемый мозг. Ключевой элемент джаза – импровизация, поэтому музыкант всегда готов сыграть свой собственный аккорд. Отсюда и концентрация на гармонии, то есть на выборе клавиш.