Специалисты рассказали, как стиль музыки влияет на мозг

Нейробиологи выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя. Исследования показали, например, что реакции джазовых пианистов и тех, кто играет классические произведения, заметно отличаются. В Японии придумали, как попробовать музыку на вкус (ВИДЕО)

В исследовании задействовали 30 музыкантов. 15 из них исполняли джаз, 15 – классическую музыку. Им демонстрировали видео, на котором была запечатлена рука музыканта, который исполнял музыкальные отрывки разной длины. Пианисты должны были повторить эти движения на клавиатуре. В это время ученые с помощью электроэнцефалографии измеряли активность их мозга.

Выяснилось, что приверженцы классики являются мастерами интерпретации заданного произведения, уделяя массу внимания таким моментам как расстановка пальцев и техника игры. То есть больше концентрируются на технике исполнения. Джазовые пианисты лучше сосредотачиваются на выборе клавиш, у них оказался гибкий, быстро приспособляемый мозг. Ключевой элемент джаза – импровизация, поэтому музыкант всегда готов сыграть свой собственный аккорд. Отсюда и концентрация на гармонии, то есть на выборе клавиш.