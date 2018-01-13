На Тайване выловили редких акул

В Тихом океане выловили редкую акулу-гадюку, челюсти которой способны в буквальном смысле «выдвигаться» вперед для захвата жертвы. Находка обнаружена у берегов Тайваня.

Подобного рода акулы уже известны науке. Первую нашли еще в 1986 году. Ученым удалось установить, что днем данные обитатели океана живут на глубине 300-400 метров, а ночью всплывают на глубину 150 метров, где охотятся, сообщает OAnews. В темное время суток акулы-гадюки способны светиться.









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