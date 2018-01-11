В метеоритах, упавших на Землю, нашли источники жизни

Две космические породы, рухнувшие в 1998 году на Землю во время циркуляции в поясе астероидов нашей Солнечной системы миллиарды лет тому назад, имеют нечто общее: ингредиенты для жизни.

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса Беркли после проведения исследований заявили о найденных «кирпичиках жизни» в метеоритах. Они содержат жидкую воду и смесь аминокислот с углеводородами, сообщает Дни24.

Палеонтологи полагают, что их открытие позволяет утверждать, что примитивные виды жизни существовали и в других уголках Солнечной системы и могли перемещаться между планетами. Они считают, что метеориты прилетели от карликовой планеты Цереры и астероида Hebe.