Ученые предсказывают, что четверть Земли превратится в пустыню

Ученые провели ряд исследований и сделали неутешительные выводы о будущем Земли. Некоторые исследователи полагают, что четверть нашей планеты станет более сухой и будет больше похожа на пустыню.

Специалисты считают, что увеличение кислотности почв всерьез угрожает растениям, животным и людям, поскольку из-за этого процесса земли входят в стадию дегенерации, передает РЕН ТВ.

Команда экспертов проанализировала все имеющиеся в настоящий момент данные и установила, что при нагревании Земли выше еще на два градуса Цельсия, что может произойти между 2052 и 2070 годами, значительно более сухими станут не менее 24-32 процентов планеты.