Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

В минувшую субботу стало известно, когда состоятся следующие выходы российских космонавтов в открытый космос.

Предполагается, что первый раз они отправятся в космическое пространство с борта МКС в январе, чтобы установить оборудование широкополосной связи. Как уточняет портал runews24.ru, после этого выход состоится лишь весной – российские астронавты примут участие в проведении немецкого эксперимента ICARUS, в рамках которого специалисты намерены изучить и проанализировать миграцию животных. Космонавты должны будут установить на модуле антенну, которую доставят на станцию в 2018 году.