Итальянский астронавт снял с МКС падение метеорита в Атлантический океан

На YouTube появилось видео, на котором запечатлено паление метеорита в Атлантической океан. Данные кадры сделал итальянский астронавт Паоло Несполи, который в настоящее время находится на борту Международной космической станции.

Согласно расчетам Несполи, в момент прохождения небесного тела мимо МКС его скорость составила около двадцати четырех миль в секунду. Астронавт рассказал, что метеорит не смог достичь водной поверхности, так как сгорел в атмосфере Земли.

Ранее сообщалось, что падение метеора сняли на видео в американском штате Финикс. Ролик оказался в распоряжении одного из канадских телевизионных каналов.