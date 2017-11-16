Чем опасен искусственный интеллект и стоит ли его бояться

Машины с элементами ИИС уже разрабатываются во всём мире, в том числе в нашей стране. Например, спасательные или военные роботы. Есть более близкие простому человеку примеры – системы распознавания лиц и речи, машинный перевод, беспилотные автомобили и так далее.



Чем принципиально отличаются мозги человека и мозги машины? Например, на химическом уровне: процессор компьютера ПК – это в первую очередь Si (кремний), мозг живого существа – С (углерод). И на каждом уровне классификационной иерархии подобных различий масса. В вычислительных системах всё построено на основе обработки и передачи электрических импульсов, а в биологических системах комбинируются электроимпульсы и химический канал передачи и обработки информации. Прямо сейчас сконструировать робота с сознанием и осознанием собственного «Я» не получится, считает заведующий лабораторией вычислительной кибернетики Института проблем управления им. Трапезникова РАН, кандидат технических наук Андрей МАКАРЕНКО.



Компьютер – это в первую очередь «вычислительная молотилка», ему с трудом поддаются абстрактные задачи, требующие «творческого» подхода, с человеком всё в точности до наоборот.



У учёных, которые занимаются темой искусственного интеллекта, есть базовая классификация, по которой интеллект делится на слабый – вычислительный и сильный – разумный, каждый из них ещё подразделяется на широкий и узкий. Так вот, все машины, которые сейчас научены, – это слабая форма интеллекта, и более того, они заточены на решение весьма узких задач. Можно загрузить в него всю русскую классику и обсуждать трагедию маленького человека в творчестве Достоевского. Но спроси у него, какая сегодня температура за бортом или курс доллара, – всё, ступор.



Но машины уже сейчас пытаются сочинять музыку, рисовать картины, писать программы для компьютеров, т.е. активно вторгаются в творческие области, которые ранее были всецело прерогативой человека и его таланта. А это уже признаки сильного интеллекта.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



