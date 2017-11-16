Ученые NASA обозначили сроки обнаружения инопланетян

Сотрудники NASA ответили на вопросы интернет-пользователей, которые поинтересовались, когда люди смогут обнаружить внеземную жизнь. Соответствующий материал появился на сайте космического агентства.

Ученый Тони дель Генио заявил, что «вероятный кандидат» будет найден через двадцать лет. По словам Эндрю Рашби, коллеги дель Генио, это событие может произойти в ближайшие десятилетия. Рашби отметил, что обитаемыми небесными телами в Солнечной системе могут оказаться спутник Юпитера Европа и луна Сатурна Энцелад.

Ранее китайские исследователи объявили о том, что они смогут первыми вступить в контакт с инопланетными цивилизациями.