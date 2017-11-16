Ученые придумали, как существенно замедлить старение

Исследователи из Японии, США и Канады провели ряд экспериментов и обнаружили редчайшую генетическую мутацию.

Наличие этой аномалии не дает развиваться возрастным болезням и способствует долголетию. В рамках исследования ученые проанализировали данные о здоровье 177 представителей общины амишей в американском штате Индиана и выявили в ДНК 43 из них две вариации гена SERPINE1, одна из которых является обычной, а вторая – мутированной.

Как говорится в научном издании Science Advances, этот ген содержит в себе "руководство к действию" для белка под названием PAI-1, который ликвидирует в кровеносных сосудах опасные сгустки. Кроме того, именно этот белок напрямую связан с изнашиванием и старением клеток.

Данное открытие может дать ученым возможность создать препараты, способные замедлить процессы старения в организме людей и существенно продлить им жизнь.