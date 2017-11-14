Ученые обнаружили еще одно важное для здоровья человека свойство кофе

Ученые из США провели исследование и нашли еще одно свойство кофе, которое является очень важным для здоровья человека.

Оказалось, что употребление этого бодрящего напитка способно существенно снизить риск возникновения болезней сердца, а также инсульта. Как сообщили в Американской ассоциации сердца, регулярное употребление кофе уменьшает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта – на целых восемь, передает EurekAlert.

Эти данные экспертам удалось получить при помощи машинного обучения, которое использует долгосрочное Фрамингемское исследование.