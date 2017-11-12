Ученые оценили шансы человека проникнуть внутрь черной дыры

Ученые, занимающиеся изучением космоса, оценили шансы человека проникнуть внутрь черной дыры.

Специалисты предполагают, что гипотетический путешественник, вероятнее всего, погибнет по пути к области пространства-времени в результате воздействия радиации. Если космонавт сможет защититься от излучения и подобраться к черной дыре вплотную, его тело вытянется в длинную «макаронину». Затем человека разорвет на куски приливными силами, пишет издание ToDay News Ufa

Ранее астрономы обнаружили черную дыру, которая способна поглотить Землю. Согласно расчетам ученых, данный объект может находиться за орбитой Нептуна.