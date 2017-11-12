Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Венеры

Жители России в предстоящий понедельник смогут стать свидетелями сближения Юпитера и Венеры. Об этом сообщил «Роскосмос».

Как говорится в посте, размещенном на странице организации в социальной сети Facebook, утром 13 ноября Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса. В «Роскосмосе» отметили, что увидеть «праздник сближения» планет можно будет при условии отсутствия облаков.

Ранее сообщалось, что зарубежные астрономы впервые в истории космических наблюдений зафиксировали на южном полюсе Юпитера рождение загадочных вспышек рентгена. Что управляет этим процессом, ученые пока не знают.