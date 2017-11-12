Ученые выяснили причину нежелания женщин вступать в отношения

Ученые назвали причину, по которой одинокие женщины отказываются вступать в отношения.

Исследование на данную тему провели сотрудники аналитического центра Mintel. Как пишет газета The Independent, более 60% опрошенных специалистами женщин, не имеющих спутника жизни, заявили о том, что не хотят ничего менять.

По мнению экспертов, подобное поведение представительниц слабого пола связано с тем, что полноценные отношения требуют от них больше усилий, чем от мужчин. Так, на женщин ложится работа по дому и разрешение конфликтов в семье.

Ранее американские психологи выяснили, почему женщины становятся инициаторами развода чаще мужчин.