Ученые высказались о вымирании динозавров: им просто не повезло

Японские ученые проанализировали обстоятельства вымирания динозавров и сделали важное заявление.

По словам экспертов, существам, которые жили на планете 65 миллионов лет назад, просто не повезло. Специалисты подчеркнули, что если бы гигантский метеорит упал не на полуостров Юкатан, то, вероятно, таких печальных последствий не было бы.

Как говорится в статье, опубликованной в издании Scientific Reports, динозавров "убило" не падение астероида, а место, где он оказался.

Напомним, что большое количество ученых полагает, что 65 миллионов лет назад на нашу планету упал метеорит, от которого остался кратер Чиксулуб в южной Мексике радиусом 300 километров.