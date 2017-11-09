Астероид размером с МГУ пролетит мимо Земли в декабре

В середине декабря текущего года к Земле подлетит астероид размером со здание Московского государственного университета. Об этом заявили астрономы.

Небесное тело 2017 UC45 является потенциально опасным объектом. Вероятность того, что астероид столкнется с Землей, учеными не рассматривается. Согласно предварительным расчетам, 2017 UC45 пролетит мимо планеты на расстоянии, составляющем несколько миллионов километров, сообщает ToDay News Ufa

Ранее астрономам из Японии удалось запечатлеть пролет астероида 2012 ТС4. Ученые поделись сделанным ими видео с интернет-пользователями, выложив его на YouTube.