NASA обвинили в сокрытии информации об опасности пребывания в космосе

NASA скрывает информацию о том, что пребывание в космосе опасно для здоровья человека. Такое обвинение в адрес агентства выдвинули авторы блога Retraction Watch.

В материале, появившемся в блоге, говорится о том, что NASA запретило публиковать подготовленную учеными статью о негативном влиянии космоса на зрение астронавтов. В организации факт наложения запрета подтвердили, ответив, что причиной этого решения стало раскрытие в научном исследовании конфиденциальных сведений, которые не должны стать достоянием общественности.

Ранее «Аргументы недели» писали, что NASA допустило существование внеземной жизни в Солнечной системе.