Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной
7 ноября 2017, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
7 ноября 2017, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
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Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды
Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека
//В мире
Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде
//Общество
На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года
//В мире
Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ
//Наука
Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток
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Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»
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