Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Ученые из Австралии провели исследование и сообщили, какая галактика является самой древней во Вселенной.

Согласно последней информации, речь идет о спиральной галактике A1689B11, которая появилась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва. Как уточняют специалисты из Технологического университета Суинберна и Австралийского национального университета, ее возраст достигает 11 миллиардов лет. Известно, что найти ее получилось при помощи особого спектографа, который был установлен на телескопе Gemini North в обсерватории на Гавайях.

Более подробно о работе австралийских экспертов можно прочитать на портале препринтов arXiv.