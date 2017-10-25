Научные фестивали пройдут в Армении и России

С 25 октября по 16 декабря в Армении и семи городах России, в том числе и в Волгограде, проходят научные фестивали. Цель мероприятий – популяризация науки, поддержка интереса к науке и изобретательству у школьников и студентов, повышение заинтересованности старшеклассников в овладении инженерно-техническими специальностями, востребованными на производствах.

Научный фестиваль стартует 25 октября в Ереване, а затем пройдет в российских городах: Братске, Ачинске, Саяногорске, Новокузнецке, Каменске-Уральском, Волгограде и Бокситогорске. Программа рассчитана на четыре дня в каждом городе и включает в себя работу научной выставки, лекции известных российских и зарубежных научных деятелей, показы научно-популярных фильмов телеканала «Наука», экскурсии школьников на заводы, проведение детских научных квестов и интеллектуальных игр для старшеклассников.

Основная тема научной выставки фестиваля в этом году – «Устойчивое развитие, безопасный и благополучный мир будущего». В тематических зонах «Биосфера», «Техносфера», «Экосфера» гости фестиваля смогут погрузиться в виртуальную реальность, познакомиться с технологией 3D-сканирования, посетить алюминиевую мастерскую и мастер-класс по сборке робота на солнечной батарее, узнать про «зеленую энергию», освоить гироскутеры, изучить микроорганизмы под микроскопом, выделить молекулы ДНК, попробовать себя в роли хирурга и т.д. Центральным элементом выставки станет макет «Производство алюминия», где будет наглядно представлена вся производственная цепочка: от добычи бокситов и получения глинозема до производства алюминия.

Параллельно с работой выставки на площадках будут проходить научно-популярные лекции. Так, российский научный журналист Ася Казанцева расскажет о том, как нас обманывает мозг. Медицину будущего представит врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов. О полезных микробах и бактериях расскажет руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Всего за время фестиваля с лекциями выступят 12 деятелей науки, состоится 25 сеансов, на которых будут показаны фильмы телеканала «Наука».

Отдельная часть фестиваля будет посвящена программе «Крылатый металл». Она пройдет в Тайшете, Североуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Волгограде, Кандалакше. Гостей мероприятия ждет увлекательный рассказ о свойствах металлов, способах их получения и переработки, а также о производстве изделий из алюминия и его сплавов. На научном шоу они увидят опыты, иллюстрирующие самые удивительные качества различных металлов, например, как металлы режут ножом или «растворяют» в воде. Также гости примут участие в мастер-классах. Вход на мероприятия свободный.