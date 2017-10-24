Ученые создали устройство, способное заставить мозг работать лучше

Канадские ученые из Университета Макгила совместно с экспертами HRL Laboratories создали устройство, которое способно заставить мозг человека работать лучше и повысить его способность к обучению.

Финансирование разработки особого электрического стимулятора мозга обеспечило управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, передает издание Daily Mail. Для эффективной работы данного устройства используется постоянный ток, который оказывает воздействие на префронтальную кору больших полушарий мозга. Именно эта зона контролирует память, внимание, а также возможность принимать решения.

Подчеркивается, что для подключения гаджета хирургическое вмешательство не требуется.