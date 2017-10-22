Стало известно, какие страны выбрасывают на орбиту больше всего мусора

Специалисты провели исследование и выяснили, какие страны мира выбрасывают на орбиту Земли больше всего мусора.

Согласно последней информации, лидером в данном "рейтинге" стали Соединенные Штаты Америки, на долю которых приходится около 3999 крупных обломков. Второе место занимает Россия с 3961 условной единицей космического мусора. Третью позицию занимает Китай с 3475 единицами, передает портал Lenta.ru данные Business Insider.

Ранее сообщалось, что в скором будущем скопления космического мусора могут стать причиной проблем с размещением космических аппаратов на орбите.