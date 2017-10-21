Китайские астрономы расширили границы Млечного Пути

Границы галактики Млечный Путь примерно на четверть шире, нежели считалось раньше. К такому выводу пришли китайские астрономы.

Ученые Государственной обсерватории установили с помощью спектроскопа, что звездная система простирается на 38 килопарсеков. По словам астрономов, их открытие имеет большое значение для научных исследований, в частности, для анализа процесса расширения Вселенной. При этом специалисты оговорились, что обозначенные ими границы нельзя считать абсолютными, сообщает ТАСС.

Ранее «Аргументы недели» писали, что ученые из Великобритании оценили вероятность существования внеземной жизни в Млечном Пути.