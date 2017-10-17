Астероид, который представляет смертельную опасность для Земли и прошедший на минимальном расстоянии от нее на днях, все же может "встретиться" с планетой в обозримом будущем. По расчетам ученых, космическая глыба может врезаться в Землю в 2079 году.

Согласно изначальным расчетам, астероид 2012 TC4 должен был оказаться на критическом расстоянии от нашей планеты 12 октября. Он пролетел мимо, причем на меньшем расстоянии, чем прогнозировали ученые: всего 42 тысячи километров вместо прогнозных 50-ти, что сопоставимо с длиной земного экватора и почти в десять раз меньше расстояния до Луны.

Следующее приближение астероида прогнозируется в 2079 году. По мнению ученых, в этот раз столкновения, скорее всего, не избежать (вероятность - 1 к 750), и это грозит Земле серьезными последствиями. Дело в том, что размер астероида достигает размеров многоэтажного дома (радары подтверждают диаметр в 10-20 метров), и его удар о поверхность планеты спровоцирует глобальную катастрофу.

Согласно "космическому рейтингу", астероид 2012 ТС4 занимает 13-е место в списке объектов, представляющих угрозу Земле.