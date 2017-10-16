«Звезда-убийца» уничтожает планеты земного типа

Коллектив астрономов Принстонского университета обнаружил звезду, анализ химического состава которой выявил следы поглощения ею планет земного типа. Как выяснили исследователи, только за последние 35 лет – с 80-х годов прошлого века – солнцеподобная звезда «проглотила» практически все планеты, входившие в окружающую ее группу.

На сайте Phys.org сообщается, что «Звезда смерти» получила порядковый номер HD 240430 и была названа Кроносом – по имени мифического титана, который, согласно легенде, пожирал собственных детей. Кронос входит в состав двойной звезды вместе с еще одним объектом — под номером HD 240429, который в свою очередь был назван Криосом.

Астрофизики отмечают, что система «звезды-убийцы» удалена от Земли на сравнительно небольшое расстояние – 350 световых лет. Возраст Кроноса и Криоса – около четырех миллиардов лет; они относятся к тому же типу, что и наше Солнце.

Как рассказал аспирант Принстона по астрофизическим наукам Семах Ох, при исследовании химического состава Кроноса путем спектрального анализа обнаружилось, что звезда-хищник обладает большим количеством металлов и высоким уровнем содержания породообразующих минералов: алюминия, магния, кремния, хрома, железа и иттрия. А вот уровень летучих соединений – кислорода и азота – довольно низок. Как полагают исследователи, для того, чтобы получить такое количество породообразующих минералов, Кроносу пришлось «пожрать» около 15 скалистых планет.