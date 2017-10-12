Киборг по-челябински: увидеть семью спустя 20 лет благодаря бионическому глазу

Челябинец, который провел более 20 с лишним лет во тьме из-за слепоты, снова начал видеть. Сейчас он учится распознавать объекты, ориентироваться на улице, рассматривать детали домашнего интерьера и, конечно же, видеть семью. Однако это не чудесное исцеление и не сюжет фантастического фильма. Хотя еще недавно, когда в мире только начали практиковать имплантацию бионической сетчатки глаза, все это казалось настоящим чудом.

Именно житель Челябинска, пройдя отбор среди нескольких тысяч претендентов по всей России, три месяца назад стал обладателем самой современной модели бионического глаза. Сейчас мужчина демонстрирует результаты, которые не показывают 90% пациентов спустя год после операции. Он по-настоящему видит, пусть в черно-белом цвете, но уже хорошо ориентируется в окружающем мире без посторонней помощи.

Все подробности операции и реабилитации - в материале «Вечернего Челябинска».