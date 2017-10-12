Археологи нашли в Гималаях 200 уникальных средневековых скульптур

Научная экспедиция под руководством новосибирского археолога Натальи Полосьмак обнаружила в Гималаях на границе Индии и Пакистана святилища, в которых находились около 200 каменных всадников.

Скульптуры интересны тем, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре человека. Находки археологов объемные, они богато украшены резьбой и все уникальны - среди них нет двух одинаковых. В этом же месте находятся источники воды и каменные сооружения, связанные с этими фигурами.

Как считает руководитель экспедиции Наталья Полосьмак, скульптуры относятся к эпохе раннего средневековья, то есть к началу нашей эры, сообщает ТАСС. Ничего подобного ранее в Индии не находили.